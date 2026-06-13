Мэр Москвы рассказал о реставрации церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице

Нижний иконостас восстановят в старинной Церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице в Москве. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Храм был построен в 18 веке по указу Петра I. По легенде, император лично участвовал в создании его чертежей. Сегодня здание является объектом культурного наследия федерального значения. Комплексные работы по его восстановлению начались в 2021 году.

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