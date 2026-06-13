Москвичам рассказали, чем заняться в столице в выходные

В праздничные выходные москвичей ждет насыщенная культурная программа. По всему городу проходят исторические реконструкции, концерты, спектакли под открытым небом и мастер-классы.

Так, в рамках проекта "Лето в Москве" продолжается исторический фестиваль "Времена и эпохи". Более чем на 30 площадках организованы реконструкции знаменитых сражений, выставки и театрализованные представления.

Насыщенная программа подготовлена и на ВДНХ. Здесь проходят экскурсии и концерты, а 14 июня пройдет традиционный конный парад всадников Кремлевской школы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.