Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 ноября

Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров по Украине. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Ранее переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева прошли в Абу-Даби 10–11 ноября.

В ночь на субботу, 14 ноября, в столице может выпасть до 15 миллиметров осадков. Также синоптики предупреждают о сильном ветре.

О положительном результате применения первой российской вакцины от рака рассказал научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, Герой Труда РФ Александр Гинцбург. У вакцинированного исчезли метастазы и за 4 месяца не появились новые.

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