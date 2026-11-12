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12 ноября, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 ноября

Песков заявил, что Европа не может определиться с представителем на переговорах по Украине

Песков заявил, что действия Европы расходятся с заявлениями о переговорах по Украине

Уиткофф и Кушнер приехали во Внуково после переговоров с Путиным

Путин заявил о стремлении России добиться вечного мира на Украине

Путин предложил организовать гуммиссию в Константиновке

Политолог заявил, что конструктивный диалог с Европой возможен после смены ее лидеров

Путин назвал присутствие иностранных войск на Украине угрозой нацбезопасности России

Эксперт допустил участие глав Финляндии или Норвегии в переговорах по Украине

Путин обсудит мирное урегулирование на Украине с представителями США

Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров по Украине. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Ранее переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева прошли в Абу-Даби 10–11 ноября.

В ночь на субботу, 14 ноября, в столице может выпасть до 15 миллиметров осадков. Также синоптики предупреждают о сильном ветре.

О положительном результате применения первой российской вакцины от рака рассказал научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, Герой Труда РФ Александр Гинцбург. У вакцинированного исчезли метастазы и за 4 месяца не появились новые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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