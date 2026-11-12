12 ноября, 18:30Транспорт
В Москве задержали мужчину, который снял свою Lada Priora с платформы эвакуатора
В Москве задержали владельца Lada Priora. Накануне эту машину пытался забрать эвакуатор, однако водитель и несколько мужчин вытолкали автомобиль прямо с погрузочной платформы. Остальных участников инцидента сейчас разыскивают.
В Дептрансе напомнили, что мешать перемещению автомобиля незаконно. Если эвакуатор уже начал движение, то забрать машину можно только со спецстоянки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.