В Москве задержали мужчину, который снял свою Lada Priora с платформы эвакуатора

В Москве задержали владельца Lada Priora. Накануне эту машину пытался забрать эвакуатор, однако водитель и несколько мужчин вытолкали автомобиль прямо с погрузочной платформы. Остальных участников инцидента сейчас разыскивают.

В Дептрансе напомнили, что мешать перемещению автомобиля незаконно. Если эвакуатор уже начал движение, то забрать машину можно только со спецстоянки.

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