Конструктивный диалог по Украине станет возможен после смены лидеров европейских стран. Такое мнение выразил доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш.

По его мнению, нынешние лидеры европейских стран пытаются присоединиться к переговорному процессу по Украине, чтобы остановить его.

Эксперт также отметил, что нынешняя конфигурация европейской безопасности не учитывает требования России и должна быть пересмотрена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.