Путин обсудит мирное урегулирование на Украине с представителями США

Вопросы, связанные с достижением мирного урегулирования на Украине, обсудят Владимир Путин и спецпосланники США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в Кремле. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

На встрече также планируют обсудить вовлечение европейских стран в переговорный процесс. Помощник президента России Владимир Мединский отметил, что конфликт на Украине показал проблемы действовавшей системы безопасности в Европе.

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