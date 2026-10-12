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12 октября, 22:30

Экономика

Новак рассказал о планах по экспорту российского дизельного топлива

Новак рассказал о планах по экспорту российского дизельного топлива

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Россия готова поставить на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива в октябре, 500 тысяч тонн в ноябре и до 1 миллиона тонн в декабре. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В перспективе объем поставок может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц.

Ранее Минфин США временно разрешил часть операций с российским дизелем для поставок на мировой рынок. Послабление действует до апреля 2027 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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