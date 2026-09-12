Фестиваль "Казачья станица Москва" собрал более 1 000 участников из 42 регионов страны

Гуляй, казак: 12 сентября музей-заповедник "Коломенское" стал площадкой XII международного фестиваля "Казачья станица Москва". В нем приняли участие представители казачества из 42 регионов страны.

Гостей праздника ждали 12 интерактивных площадок. На главной сцене в течение дня выступали творческие коллективы со всей страны – от Кубани до Приморья. Они представили богатую палитру казачьего музыкального и танцевального искусства.

Одной из самых зрелищных локаций традиционно стала зона джигитовки. Наездники команды "Золото Дона" продемонстрировали акробатические трюки на полном скаку и виртуозное владение оружием. Рядом прошли турниры, где мастера показали класс в спортивной рубке шашкой и фланкировке.

На площадке "Казачье подворье" посетители получили возможность заглянуть в традиционные курени и в деталях изучить быт казаков из разных регионов. А в ремесленном городке – испечь хлеб, расписать керамику и поучаствовать в мастер-классах по гончарному и кузнечному делу.

В колорит казачьей жизни погрузилась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева. В этом ей помогла руководитель фестиваля Маргарита Железнова.