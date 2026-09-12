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12 сентября, 18:35

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Фестиваль "Энергия спорта" собрал в Москве экстремалов из пяти стран мира

Фестиваль "Энергия спорта" собрал в Москве экстремалов из пяти стран мира

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Вопреки законам гравитации: 12 сентября в олимпийском комплексе "Лужники" прошел фестиваль "Энергия спорта". Мероприятие объединило 14 экстремальных дисциплин и собрало спортсменов из пяти стран мира. Среди них – многократный чемпион Всемирных экстремальных игр по ВМХ Гарретт Рейнольдс из США, двукратный чемпион мира по фристайлу на самокате британец Джейден Шарман и другие звезды экстрима.

В рамках фестиваля состоялись соревнования, показательные выступления и мастер-классы на 19 спортивных площадках. Зрителей ждали эффектные прыжки на велосипедах с большого трамплина, виртуозные трюки на скейтах, роликах и самокатах.

Любители уличной культуры могли посмотреть турниры по брейк-дансу и уличному баскетболу. А еще – освоить элементы паркура и воркаута. Отдельное пространство отдали под уличное искусство: прямо на фестивале художники создавали масштабные картины на специально подготовленных поверхностях.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева побывала на самых интересных площадках фестиваля и пообщалась с его героями.

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