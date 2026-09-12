Рубку шашкой показали гостям фестиваля "Казачья станица Москва" в "Коломенском"

Гости увидели рубку шашкой на фестивале "Казачья станица Москва" в музее-заповеднике "Коломенское". Фестиваль объединил более тысячи участников из разных регионов России.

На площадках представляют казачьи традиции и культуру, работают ярмарки и проходят выступления коллективов. Гости также могут познакомиться с казачьими песнями и другими особенностями культуры разных регионов.

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