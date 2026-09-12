12 сентября, 16:30Культура
Рубку шашкой показали гостям фестиваля "Казачья станица Москва" в "Коломенском"
Гости увидели рубку шашкой на фестивале "Казачья станица Москва" в музее-заповеднике "Коломенское". Фестиваль объединил более тысячи участников из разных регионов России.
На площадках представляют казачьи традиции и культуру, работают ярмарки и проходят выступления коллективов. Гости также могут познакомиться с казачьими песнями и другими особенностями культуры разных регионов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.