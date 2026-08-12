Москвичи не смогли увидеть солнечное затмение из-за облаков

12 августа наблюдалось солнечное затмение. Однако москвичи из-за облачности не смогли увидеть, как Луна полностью закрывает Солнце.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Сергей Богачев также рассказал о метеорном потоке. По его словам, падающие звезды можно увидеть в любой день, но особенно много их, когда Земля проходит через хвост кометы.

В данном случае речь идет о комете Swift-Tuttle, через хвост которой Земля пролетает ежегодно, поэтому число пылинок и падающих звезд возрастает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

