12 августа, 17:15Безопасность
Банки РФ планируют блокировать переводы по подозрительному софту с 2027 года
В 2027 году российские банки смогут блокировать переводы клиентов при обнаружении подозрительного программного обеспечения на телефоне. Такую меру планируют ввести в рамках новых ограничений по борьбе с финансовыми мошенниками.
Ограничения могут коснуться устройств с устаревшей операционной системой или неофициальной прошивкой. Мера будет распространяться на платежи по картам, электронные переводы и операции через Систему быстрых платежей.
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