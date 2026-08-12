Банки РФ планируют блокировать переводы по подозрительному софту с 2027 года

В 2027 году российские банки смогут блокировать переводы клиентов при обнаружении подозрительного программного обеспечения на телефоне. Такую меру планируют ввести в рамках новых ограничений по борьбе с финансовыми мошенниками.

Ограничения могут коснуться устройств с устаревшей операционной системой или неофициальной прошивкой. Мера будет распространяться на платежи по картам, электронные переводы и операции через Систему быстрых платежей.

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