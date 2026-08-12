В России начали штрафовать за грубость в домовых чатах

За грубость в домовых чатах россиян начали наказывать рублем. Впервые в судебной практике с нарушителей взыскали больше 200 тысяч. Наказали двух женщин, которые высказывались в адрес соседа, в квартире которого сильно шумели. Верховный суд поддержал эту позицию своих нижестоящих коллег.

В инстанции указали, что свобода выражать свое мнение в общедомовом чате не значит, что жильцы вправе оскорблять друг друга.

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