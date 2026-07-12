Фестиваль "Это сап, Москва!" завершился в Серебряном Бору

В Серебряном Бору завершился фестиваль "Это сап, Москва!", который объединил любителей сапбординга. Участники вышли на воду в ярких костюмах – среди образов были медуза, Дед Мороз, шахматные король и королева, а также герои в пиратских и русских народных нарядах.

Организаторы отметили, что победителей конкурса выбирало независимое жюри из почти 20 человек, а призы вручили в 11 номинациях. Для гостей подготовили 300 сап-досок и 2 000 спасательных жилетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.