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12 июля, 09:15

Общество

Около 130 клиентов фитнес-клуба в Москве заявили об обмане

Около 130 клиентов фитнес-клуба в Москве заявили об обмане

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Около 130 человек заявили об обмане после закрытия фитнес‑клуба "Атланта Фитнес" в Москве. По словам клиентов, незадолго до прекращения работы руководство продолжало активно продавать абонементы, не предупреждая о предстоящем закрытии.

На официальном сайте клуба указано, что он временно закрыт из-за технических работ. Однако, как утверждают посетители, тренировки фактически не проводятся. О проблемах сообщают и сотрудники, включая тренеров. По их словам, заработную плату им не выплачивают уже несколько месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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