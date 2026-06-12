График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 июня

Столичные волонтеры раздали ленты в цветах флага России 12 июня

Порывы ветра в столице 12 июня могут достигать 15 м/с

Путин встретился с участниками СВО в Кремле в День России

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Владимир Путин вручил государственные премии в Кремле

Рекордная жара установилась в Москве

В столице прошла гроза, однако дожди могут возобновиться и вечером. Кроме того, в Подмосковье выпал крупный град. Москвичей призвали быть внимательнее, не парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций.

В "Лужниках" проходит фестиваль "ТопФест" – всероссийский гастрольный тур детей-блогеров с концертом звезд. В программе, помимо концерта, встречи с блогерами, интерактивные зоны и фотосессии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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