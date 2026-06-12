Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 июня

В столице прошла гроза, однако дожди могут возобновиться и вечером. Кроме того, в Подмосковье выпал крупный град. Москвичей призвали быть внимательнее, не парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций.

В "Лужниках" проходит фестиваль "ТопФест" – всероссийский гастрольный тур детей-блогеров с концертом звезд. В программе, помимо концерта, встречи с блогерами, интерактивные зоны и фотосессии.

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