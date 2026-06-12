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12 июня, 17:30

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Большой праздничный концерт прошел на "ЦСКА Арене" в День России

Большой праздничный концерт прошел на "ЦСКА Арене" в День России

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Отметить День России можно было на "ЦСКА Арене", где прошел большой праздничный концерт. Посмотреть выступление звезд собрались сотни людей. На сцене выступили Николай Басков, SHAMAN, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Григорий Лепс, Полина Гагарина и другие известные исполнители.

Ведущими концерта выступили Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Певица Татьяна Куртукова отметила, что для нее Россия – это люди, которые любят свою Родину и не стесняются об этом говорить. Певец Александр Панайотов назвал День России самым важным праздником, особенно в наше время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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