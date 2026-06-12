Сильный ливень с грозой накрыл столицу. Раскаты грома были слышны на севере и востоке мегаполиса. В Подмосковье выпал крупный град. Дождь принес в город небольшую прохладу.

По данным Гидрометцентра, грозы будут идти в Москве и области ближайшие двое суток. При этом температура воздуха все равно может достигать 30 градусов. Атмосферное давление находится на нормальной отметке 747 миллиметров ртутного столба.

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