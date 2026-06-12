Международный форум "Путешествуй" проходит на ВДНХ в Москве

В столице на площадке ВДНХ проходит международный форум "Путешествуй", где собираются эксперты и лидеры отрасли. Москва и Санкт-Петербург являются точками притяжения туристов как в России, так и за рубежом, привлекая многообразием фестивалей, спортивных и культурных программ, а также удобной навигацией.

Крупные города удобны в качестве инфраструктурных проектов, здесь есть карты, переведенные на многие языки, включая китайский и арабский. Российский союз туриндустрии и "Яндекс Путешествия" анонсировали запуск образовательных проектов для подготовки кадров. Сотрудничество агрегатора с союзом позволит поддержать рост внутреннего туризма.

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