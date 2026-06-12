Почти 45 тысяч москвичей работают в социальной службе столицы

Почти 45 тысяч сотрудников социальной службы Москвы ежедневно оказывают помощь жителям столицы. Сегодня система социальной поддержки включает не только оформление льгот, но и работу реабилитационных центров, помощь на дому и цифровые сервисы.

В центре реабилитации специалисты помогают детям и взрослым восстанавливать утраченные навыки после тяжелых заболеваний. Социальные помощники сопровождают пожилых людей и москвичей с инвалидностью, помогают с покупкой продуктов и лекарств, записью к врачу и решением бытовых вопросов.

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