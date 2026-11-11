Лидию Федосееву-Шукшину похоронили рядом с супругом Василием Шукшиным

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с ее супругом, писателем и режиссером Василием Шукшиным. Проститься с ней пришли коллеги, друзья и поклонники. Церемония прошла в закрытом формате в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке.

Коллеги вспомнили актрису как талантливого человека, который отличался гостеприимством, добротой и чувством юмора. Федосеева-Шукшина сыграла десятки ролей за более чем 60 лет работы в кино, в том числе в фильмах "Печки-лавочки", "12 стульев" и "Калина красная".

Актриса умерла 7 ноября на 89-м году жизни. Последние недели она провела в реанимации, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.