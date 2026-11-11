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Новости

11 ноября, 23:45

Культура

Лидию Федосееву-Шукшину похоронили рядом с супругом Василием Шукшиным

Лидию Федосееву-Шукшину похоронили рядом с супругом Василием Шукшиным

В столице простились с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной

Народную артистку РСФСР Федосееву-Шукшину похоронили на Новодевичьем кладбище

Народную артистку Федосееву-Шукшину похоронили на Новодевичьем кладбище

Народную артистку Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругом

Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной проходит в Москве

Уход актрисы Федосеевой-Шукшиной назвали огромной потерей для культуры

Церемония прощания с артисткой Федосеевой-Шукшиной пройдет 10 ноября

Актриса Федосеева-Шукшина скончалась на 89-м году жизни

Скончалась народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с ее супругом, писателем и режиссером Василием Шукшиным. Проститься с ней пришли коллеги, друзья и поклонники. Церемония прошла в закрытом формате в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке.

Коллеги вспомнили актрису как талантливого человека, который отличался гостеприимством, добротой и чувством юмора. Федосеева-Шукшина сыграла десятки ролей за более чем 60 лет работы в кино, в том числе в фильмах "Печки-лавочки", "12 стульев" и "Калина красная".

Актриса умерла 7 ноября на 89-м году жизни. Последние недели она провела в реанимации, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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