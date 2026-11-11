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11 ноября, 23:30

Общество

Производителей вейпов обяжут раскрывать состав курительных смесей

Производителей вейпов обяжут раскрывать состав курительных смесей

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Производителей вейпов и сигарет обяжут указывать на упаковках полный состав курительных смесей. Соответствующий закон Госдума приняла сразу в трех чтениях. Нововведение вступит в силу с 1 января.

Кандидат медицинских наук Анна Симбирцева выступила за полный запрет продажи вейпов. По ее словам, даже безникотиновые смеси могут повреждать легкие, сужать бронхи и вызывать аллергические реакции. При этом долгосрочные последствия их использования пока недостаточно изучены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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