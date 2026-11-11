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11 ноября, 22:45

Культура

Возможности "Москино" представят на международном кинорынке

Возможности "Москино" представят на международном кинорынке

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Возможности Московского кинокластера впервые представят на международных площадках в ОАЭ и Египте. В ноябре делегация "Москино" участвует в двух отраслевых мероприятиях. Одно из них – Dubai International Content Market – уже состоялось. Зарубежным продюсерам, киностудиям и другим представителям индустрии рассказали о съемочных павильонах, студийных комплексах и мерах финансовой поддержки кинопроизводства.

По словам генерального директора "Москино" Георгия Прокопова, столичная инфраструктура может быть интересна зарубежным продакшенам для организации съемок в Москве. Второе мероприятие – Cairo Film Market – пройдет с 14 по 19 ноября.

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