11 ноября, 17:30Общество
Районы Хамовники и Якиманка показали в рубрике "Районы, кварталы"
Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы". Зрителям нужно было отгадать районы Хамовники и Якиманка.
Победителя выбрали с помощью рандомайзера. Им стал Александр. Номер его телефона заканчивается на 14-10.
Зрители могут участвовать в розыгрыше в будни. Для этого нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно отгадать, а также обязательно указать свое имя и контактные данные.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.