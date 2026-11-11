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11 ноября, 17:30

Общество

Районы Хамовники и Якиманка показали в рубрике "Районы, кварталы"

Районы Хамовники и Якиманка показали в рубрике "Районы, кварталы"

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Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы". Зрителям нужно было отгадать районы Хамовники и Якиманка.

Победителя выбрали с помощью рандомайзера. Им стал Александр. Номер его телефона заканчивается на 14-10.

Зрители могут участвовать в розыгрыше в будни. Для этого нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно отгадать, а также обязательно указать свое имя и контактные данные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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