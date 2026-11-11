11 ноября, 07:45Город
Москвичи после инфаркта и инсульта начали получать планы лечения в "ЕМИАС.ИНФО"
Москвичи после инфаркта и инсульта начали получать персональные планы лечения в приложении "ЕМИАС.ИНФО". После выписки из стационара врач отправляет пациенту рекомендации на год с графиком лечения, обследований и приемов.
В сообщениях также объясняют, как продлевать рецепты, ежедневно измерять давление и вести дневник здоровья. Чтобы получать уведомления, необходимо разрешить их в настройках приложения "ЕМИАС.ИНФО" и телефона.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.