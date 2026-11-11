Делегации России, США и Украины продолжат переговоры в Абу-Даби 11 ноября

В Абу-Даби проходит второй день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины. Заседание 11 ноября планируют начать ориентировочно в 11:00 по московскому времени. Предположительно, это заключительный день встреч.

В первый день переговоры продолжались около 4 часов. Официальных комментариев о ходе диалога пока нет. По данным СМИ, по итогам встреч российская делегация планирует выступить перед представителями прессы.

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