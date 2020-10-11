В Москве прошло шоу каскадеров под руководством Игоря Панина, посвященное 30-летию команды. В программе участвовали 50 каскадеров и 25 единиц техники, зрители увидели прыжки через движущиеся автомобили, трюки на двух колесах и огненные номера.

Были установлены сразу три мировых рекорда, включая пять сальто подряд через машину в исполнении Павла Иванова и двойное сальто с горящей вышки. Олег Грачев управлял двумя автомобилями одновременно.

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