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11 сентября, 11:15

Общество

МЧС предупредило москвичей о шквалистом ветре и сильных дождях

МЧС предупредило москвичей о шквалистом ветре и сильных дождях

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МЧС предупредило москвичей о шквалистом ветре. Порывы местами будут достигать 15 метров в секунду. В пятницу, 11 сентября, в столице пасмурно, в течение дня возможны грозы и сильные дожди. После полудня температура не поднимется выше 17 градусов.

В субботу, 12 сентября, ожидается переменная облачность, ночью местами пройдут небольшие дожди, а днем будет преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 16 или 18 градусов. В воскресенье, 13 сентября, осадков не ожидается, ночью температура опустится до 5 или 7 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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