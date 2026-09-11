Велофестивали пройдут в Москве в выходные

В Москве в эти выходные пройдут велофестивали и фестивали спорта. В частности, осенний велофестиваль состоится 12 сентября. Маршрут пройдет от Воробьевых гор через Бережковскую набережную и Садовое кольцо. Старты запланированы на 12:30, 13:30 и 14:30.

Также в субботу на Крылатских холмах состоится "Кросс нации" с дистанциями от 500 метров до 12 километров, а в "Лужниках" пройдет фестиваль "Энергия спорта".

В воскресенье, 13 сентября, на Цветном бульваре пройдет Московский детский велофестиваль для участников от 7 до 14 лет. Участие в велофестивалях бесплатное, для них необходима регистрация.

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