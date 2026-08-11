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11 августа, 08:00

Спорт

Футболист провалился в тоннель во время празднования гола в Бразилии

Футболист провалился в тоннель во время празднования гола в Бразилии

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Футболист "Коритибы" Жаси в Бразилии провалился в тоннель во время празднования гола. Спортсмен перепрыгнул через рекламный щит и угодил в подземный проход, ведущий в раздевалку.

Курьез произошел незадолго до перерыва. Обычно этот проход закрыт специальной крышкой, однако перед концом тайма ее открыли. Футболист быстро выбрался наружу, получил медицинскую помощь и смог продолжить игру.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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