Футболист провалился в тоннель во время празднования гола в Бразилии

Футболист "Коритибы" Жаси в Бразилии провалился в тоннель во время празднования гола. Спортсмен перепрыгнул через рекламный щит и угодил в подземный проход, ведущий в раздевалку.

Курьез произошел незадолго до перерыва. Обычно этот проход закрыт специальной крышкой, однако перед концом тайма ее открыли. Футболист быстро выбрался наружу, получил медицинскую помощь и смог продолжить игру.

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