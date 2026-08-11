Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 07:15

Шоу-бизнес

Адвокаты блогера Лерчек обжаловали приговор

Адвокаты блогера Лерчек обжаловали приговор

"Московский патруль": в столице осудили пенсионерку за попытку наемного убийства мужа

Суд в Москве обязал пенсионерку выселить из квартиры каймана, удава и лису

Суд запретил москвичке держать дома удава, лису и каймана

В деле блогера Лерчек обнаружили фигурантов, скрывшихся от следствия и суда

Одному из организаторов смертельной экскурсии по коллекторам Москвы смягчили наказание

Жительница Москвы получила 2 года колонии за нападение на контролера

Осужденный за отмывание денег блогер Гасанов подаст апелляцию на приговор

Суд заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к 4 годам колонии

В Миассе суд взыскал с работодателя более 100 тысяч рублей за сверхурочные

Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) обжаловала вынесенный ей приговор. Ранее Гагаринский суд Москвы назначил блогеру 5 лет лишения свободы условно по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Кроме того, Чекалину оштрафовали более чем на 763,5 миллиона рублей и на 3 года лишили права администрировать сайты.

При этом адвокат отметил, что полноценная апелляционная жалоба пока не подготовлена, поскольку защита не получила полный текст приговора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судышоу-бизнесвидеоНаиль ГубаевПолина Брабец

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика