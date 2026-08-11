Адвокаты блогера Лерчек обжаловали приговор

Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) обжаловала вынесенный ей приговор. Ранее Гагаринский суд Москвы назначил блогеру 5 лет лишения свободы условно по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Кроме того, Чекалину оштрафовали более чем на 763,5 миллиона рублей и на 3 года лишили права администрировать сайты.

При этом адвокат отметил, что полноценная апелляционная жалоба пока не подготовлена, поскольку защита не получила полный текст приговора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.