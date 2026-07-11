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11 июля, 09:45

Происшествия

Эксперты оценили последствия ДТП с Lamborghini на МКАД

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Автомобиль "Лада Приора" столкнулся с Lamborghini на МКАД. По предварительным данным, стоимость итальянского суперкара превышает 60 миллионов рублей, а ущерб после аварии может составить более 10 миллионов рублей.

Эксперты отмечают, что по ОСАГО возмещение ущерба имуществу ограничено суммой 400 тысяч рублей. Если автомобиль был застрахован по КАСКО, страховая компания может возместить ущерб владельцу, а затем предъявить требования к виновнику ДТП в части расходов, не покрытых ОСАГО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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