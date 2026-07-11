11 июля, 09:15Происшествия
19 человек отравились в Зарайске после посещения кафе быстрого питания
19 человек отравились в подмосковном Зарайске после посещения кафе быстрого питания. Среди пострадавших 7 детей, 16 человек ели суши и роллы в одном из местных заведений.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По данным прокуратуры Московской области, продукты из кафе направили на экспертизу, работу заведения приостановили, возбуждено уголовное дело.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.