19 человек отравились в Зарайске после посещения кафе быстрого питания

19 человек отравились в подмосковном Зарайске после посещения кафе быстрого питания. Среди пострадавших 7 детей, 16 человек ели суши и роллы в одном из местных заведений.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По данным прокуратуры Московской области, продукты из кафе направили на экспертизу, работу заведения приостановили, возбуждено уголовное дело.

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