Две новые станции построят на Сокольнической линии метро в Москве

Две новые станции построят на продлении Сокольнической линии метро в Москве. На участке появятся станции "МГСУ" и "Ярославская". Жители Ярославского района смогут добираться до метро пешком, а время в пути до центра сократится примерно на 20 минут.

Филевскую линию продлят от "Кунцевской" до Сколкова. Ее новый участок протяженностью 12 километров пройдет по территориям четырех районов. Здесь откроют пять станций: "Верейская", "Сколковское шоссе", "Марфино", "Сколково" и "Медицинский центр".

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