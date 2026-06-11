Воду раздают пассажирам общественного транспорта в Москве в жару

Воду раздают пассажирам общественного транспорта в жару в Москве. За первый день раздачи москвичи получили более 3 тысяч бутылок и стаканов питьевой воды.

Взять воду можно на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на двух прогулочных маршрутах "Киевский" и "Китай-город". Бутылки с водой раздают в метро, на железнодорожных и автовокзалах. При необходимости список мест корректируют, это зависит от температуры воздуха.

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