График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 12:15

Общество

Социальные учреждения изменят график работы в Москве в длинные выходные

Социальные учреждения изменят график работы в Москве в длинные выходные

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В длинные выходные в Москве изменится график работы социальных учреждений. Центры госуслуг "Мои Документы" 12 июня работать не будут, а в остальные дни продолжат прием в обычном режиме.

Актуальную информацию жители смогут найти на официальном сайте в разделе "График работы". При этом в праздничные дни режим работы сотрудников ведомств, которые ведут прием на территории центров, может отличаться.

С 12 по 14 июня молочно-раздаточные пункты будут открыты с 06:30 до 15:00. Травматологические пункты продолжат работу по утвержденному графику с 08:00 до 22:00 или круглосуточно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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