График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 12:45

Мэр Москвы

Собянин: Родниковую улицу свяжут с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

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В Москве началось строительство дороги между Родниковой улицей и магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Их свяжет Проектируемый проезд № 6662, который реконструируют и продлят. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, по новой дороге будет ходить городской пассажирский транспорт, там появятся светофоры и современные остановки, пешеходные и велосипедные дорожки, наземные переходы и автостоянки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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