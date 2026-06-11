Москвичам рассказали, чем заняться в столице вечером 11 июня

Москвичам и гостям столицы предлагают несколько мероприятий на вечер 11 июня. В "СоюзМультПарке" проходят развлекательные программы и мастер-классы по созданию мультфильмов. VR и мультимедийные зоны будут интересны и детям, и взрослым.

Поклонникам творчества Михаила Булгакова доступна автобусная экскурсия "Булгаков и его эпоха". Горожане и туристы смогут посетить знаковые места, связанные с романом "Мастер и Маргарита", и узнать больше о жизни писателя.

Кроме того, в столице пройдет концерт на теплоходе. Гости смогут насладиться видами городских достопримечательностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.