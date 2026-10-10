Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 16:30

Город

Новости Москвы: клумбы в центре украсили цветными опилками

Новости Москвы: клумбы в центре украсили цветными опилками

Москвичей пригласили рассказать о любимых местах для осенних прогулок

Москвичам рассказали о погоде в разных округах

Заезд байкеров начался в Москве

Победителям рубрики "Районы, кварталы" показали студию телеканала Москва 24

Москвичи смогут пробежаться вместе со своими питомцами в музее-заповеднике "Царицыно"

Юбилейный "Кубок Кремля" по бильярду стартовал в Москве

Пассажиры рейсов "Уральских авиалиний" Москва – Дубай не могут вернуть деньги за билеты

Локальные дожди сохранятся в Москве до конца 10 октября

Заезд мотоциклистов пройдет по улицам Москвы в честь закрытия сезона

В центре Москвы газонам добавили ярких красок. Работы провели на клумбах на Цветном бульваре. Цветными опилками выложили геометрические узоры. На самом деле таким способом город готовят к зиме, но это еще и добавляет настроение, тем более в хмурую погоду.

На 8-й улице Текстильщиков завершили благоустройство. Дороги сделали удобнее для автомобилистов и пешеходов. Поменяли бордюрные камни, расширили тротуары, заменили асфальт на проезжей части и тротуарах. Также появились дополнительные парковочные карманы и пешеходные переходы. Они с двух сторон оснащены светодиодным освещением. Работы коснулись и озеленения – на улице привели в порядок газон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоРоман Карлов

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика