Новости Москвы: клумбы в центре украсили цветными опилками

В центре Москвы газонам добавили ярких красок. Работы провели на клумбах на Цветном бульваре. Цветными опилками выложили геометрические узоры. На самом деле таким способом город готовят к зиме, но это еще и добавляет настроение, тем более в хмурую погоду.

На 8-й улице Текстильщиков завершили благоустройство. Дороги сделали удобнее для автомобилистов и пешеходов. Поменяли бордюрные камни, расширили тротуары, заменили асфальт на проезжей части и тротуарах. Также появились дополнительные парковочные карманы и пешеходные переходы. Они с двух сторон оснащены светодиодным освещением. Работы коснулись и озеленения – на улице привели в порядок газон.

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