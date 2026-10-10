Шквалистый ветер до 17 метров в секунду и локальные дожди сохранятся в Москве до конца 10 октября. В столице действует желтый уровень погодной опасности.

Городские службы просят москвичей быть предельно внимательными: обходить стороной рекламные конструкции и не парковаться под кронами деревьев. Формально в городе будет температура до 13 градусов тепла, однако шквалистый ветер полностью нивелирует это тепло и создает ощущение глубокой осени.

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