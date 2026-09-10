Новости Москвы: новую трамвайную линию строят вдоль шоссе Энтузиастов

Новую трамвайную линию строят на востоке Москвы. Она пройдет от 3-й Владимирской улицы вдоль шоссе Энтузиастов до улицы Сталеваров. Сейчас активные работы ведут от новой эстакады в районе Свободного проспекта и почти до МКАД. Местами уже уложены рельсы и готовят пространство под укладку новых участков путей. Как ожидается, на новой ветке для пассажиров организуют пять остановок, а на конечной – разворотное кольцо, где будет удобная пересадка на пригородные маршруты.

Жилой дом по программе реновации построили на юго-западе города. Он находится на Малой Юньшуньской улице. Здание уже сдали в эксплуатацию, и начинается переселение жильцов из ветхих пятиэтажек. В новостройке 555 квартир с готовым ремонтом, есть подземный паркинг. Территория вокруг благоустроена, открыты детские и спортивная площадки.

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