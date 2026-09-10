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10 сентября, 13:30

Транспорт

Новый веломаршрут "Энергоостров – 2" появился в Москве

Новый веломаршрут "Энергоостров – 2" появился в Москве

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В Москве 10 сентября запустили новый велосипедный маршрут "Энергоостров – 2". Он проходит по острову Балчуг и знакомит велосипедистов с объектами энергетической инфраструктуры столицы.

Маршрут проходит мимо ГЭС-1, ГЭС-2 и электроподстанции "Центральная". По словам заместителя генерального директора по стратегическому развитию АО "ОЭК" Евгения Попова, благодаря маршруту можно узнать, откуда берется электричество, как оно передается, транспортируется и потребляется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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