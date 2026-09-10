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10 сентября, 07:45

Общество

Спрос на нянь растет после окончания летнего сезона

Спрос на нянь растет после окончания летнего сезона

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Спрос на нянь осенью растет. По словам директора по развитию "АМАЛКО Персонал" Анастасии Пышкиной, хороших московских нянь разбирают очень быстро, поэтому агентство активно набирает специалистов из Филиппин.

При выборе няни важно обратить внимание не только на первое впечатление, но и на профессиональные качества кандидата. Специалисты советуют проверить дипломы и сертификаты, а также связаться с предыдущими работодателями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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