ИИ-помощник начал заполнять протоколы приема врачей в Москве

В московских поликлиниках ИИ-помощник начал заполнять протоколы приема участковых врачей. Сервис уже доступен во взрослых поликлиниках, голосового помощника получили более 3 тысяч специалистов.

Система работает в фоновом режиме: она расшифровывает разговор врача с пациентом и вносит в протокол жалобы, диагнозы, рекомендации и другие озвученные данные. Качество подготовленных ИИ протоколов специалисты оценивают в 4,8 балла из 5.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.