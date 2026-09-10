Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве продолжается сезонная вакцинация против гриппа, прививку уже можно сделать бесплатно во всех столичных поликлиниках. В ближайшее время для удобства горожан начнут работу мобильные пункты вакцинации. Для формирования иммунитета необходимо около двух недель, поэтому лучше сделать прививку как можно скорее.

"Сегодня московская медицина – это система мирового уровня, в которой передовые цифровые технологии уже стали частью повседневной работы врачей. Мы не просто внедряем отдельные решения на основе ИИ, а выстраиваем комплексную систему: от разработки технологий и применения до перманентного контроля эффективности. И результаты этой работы получают признание на крупнейших международных площадках. В Женеве Москва представила свой опыт развития цифрового здравоохранения и применения ИИ. Эксперты ООН отметили наградой московскую разработку для раннего выявления сердечно-сосудистых рисков с помощью ИИ", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице начали применять новую методику для лечен аритмии – электропорацию. Технология с помощью коротких электрических импульсов воздействует только на участки сердца, которые вызывают нарушение ритма. Первые операции с применением электропорации провели в больнице № 52.