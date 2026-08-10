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10 августа, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 10 августа

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 10 августа

"Новости дня": пассажиры выбрали аромат внутренних залов Ленинградского вокзала

Путин назвал Москву одним из лидеров по созданию общественного транспорта

Путин заявил, что Москва является одним из лидеров по удобству общественного транспорта

Урбанист заявил, что СИМ были опасны для пешеходов на Пушкинской набережной

"Новости дня": СИМ запретили на Пушкинской набережной в Парке Горького

Психолог выступила против обучения вождению школьников в России

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Плакаты о запрете передвижения на СИМ появились на Пушкинской набережной в Парке Горького

В столичном аэропорту ожидают прибытие задержанного рейса из Шанхая

На Пушкинской набережной в Парке Горького запретили передвигаться на электросамокатах, моноколесах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. На территории разместили информационные таблички с соответствующим предупреждением. За игнорирование данных знаков грозит штраф в размере 750 рублей. Также охранники парка могут сделать замечание и попросить прекратить проезд по данной территории.

В столице ожидается резкое похолодание, которое продлится до 14 августа. Как сообщили синоптики, 11 августа в Москве еще сохранится теплая погода, однако уже со следующего дня столбик термометра опустится примерно на 10 градусов. Также прогнозируются дожди, грозы и усиление ветра. При этом в сентябре москвичей ожидает бабье лето, так как температура воздуха будет выше нормы.

Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что Москва является одним из лидеров в создании удобного общественного транспорта. По словам главы государства, такого успеха удалось достичь не только за счет бюджетных вложений и других инвестиций, но и благодаря перспективным управленческим подходам.

В рамках модернизации Центрального транспортного узла применяется успешный опыт МЦД. Для дальних и комфортных поездок разрабатывается состав "Иволга ЦТУ". Программу планируется завершить к 2035 году, что позволит заметно сократить время в пути из Москвы до областных центров и обратно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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