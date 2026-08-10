Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 10 августа

На Пушкинской набережной в Парке Горького запретили передвигаться на электросамокатах, моноколесах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. На территории разместили информационные таблички с соответствующим предупреждением. За игнорирование данных знаков грозит штраф в размере 750 рублей. Также охранники парка могут сделать замечание и попросить прекратить проезд по данной территории.

В столице ожидается резкое похолодание, которое продлится до 14 августа. Как сообщили синоптики, 11 августа в Москве еще сохранится теплая погода, однако уже со следующего дня столбик термометра опустится примерно на 10 градусов. Также прогнозируются дожди, грозы и усиление ветра. При этом в сентябре москвичей ожидает бабье лето, так как температура воздуха будет выше нормы.

Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что Москва является одним из лидеров в создании удобного общественного транспорта. По словам главы государства, такого успеха удалось достичь не только за счет бюджетных вложений и других инвестиций, но и благодаря перспективным управленческим подходам.

В рамках модернизации Центрального транспортного узла применяется успешный опыт МЦД. Для дальних и комфортных поездок разрабатывается состав "Иволга ЦТУ". Программу планируется завершить к 2035 году, что позволит заметно сократить время в пути из Москвы до областных центров и обратно.

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