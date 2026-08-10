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10 августа, 17:30

Общество

Телеканал Москва 24 подвел итоги розыгрыша

Телеканал Москва 24 подвел итоги розыгрыша

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Телеканал Москва 24 подвел итоги розыгрыша. Нужно было отгадать один московский район, который очень изменился за последние годы. Им оказалось Замоскворечье. Правильный ответ прислали 38 человек. С помощью рандомайзера выбрали одного победителя – это Ирина, номер телефона заканчивается на 33-81.

11 августа у всех снова будет шанс победить. Для участия в розыгрыше нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно будет отгадать, и обязательно свое имя и контактные данные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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