Телеканал Москва 24 подвел итоги розыгрыша. Нужно было отгадать один московский район, который очень изменился за последние годы. Им оказалось Замоскворечье. Правильный ответ прислали 38 человек. С помощью рандомайзера выбрали одного победителя – это Ирина, номер телефона заканчивается на 33-81.

11 августа у всех снова будет шанс победить. Для участия в розыгрыше нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно будет отгадать, и обязательно свое имя и контактные данные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.