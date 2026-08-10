10 августа, 17:30Общество
Телеканал Москва 24 подвел итоги розыгрыша
Телеканал Москва 24 подвел итоги розыгрыша. Нужно было отгадать один московский район, который очень изменился за последние годы. Им оказалось Замоскворечье. Правильный ответ прислали 38 человек. С помощью рандомайзера выбрали одного победителя – это Ирина, номер телефона заканчивается на 33-81.
11 августа у всех снова будет шанс победить. Для участия в розыгрыше нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно будет отгадать, и обязательно свое имя и контактные данные.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.