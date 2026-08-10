Московское "Динамо" обыграло махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ

Московское "Динамо" обыграло махачкалинское "Динамо" со счетом 3:1 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). До 77-й минуты команды не могли открыть счет. Несмотря на активную игру и моменты у обеих сторон, голов не было.

Однако концовка встречи получилась результативной: за последние 13 минут команды забили 4 мяча. В итоге московское "Динамо" одержало победу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.