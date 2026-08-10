Мошенники придумали новую схему обмана с проверкой карт детей

Мошенники начали обманывать родителей российских подростков. Они рассылают сообщения о якобы подозрительных операциях по банковским картам их детей.

Злоумышленники предлагают перейти по ссылке и проверить данные. Она ведет на поддельный онлайн-сервис, который якобы предоставляет мгновенный доступ к банковским выпискам несовершеннолетних.

На сайте родителей просят загрузить сканы паспортов и свидетельств о рождении, а также указать логины и пароли от мобильного банка. Полученные данные мошенники могут использовать для кражи денег и оформления кредитов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.