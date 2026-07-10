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10 июля, 17:15

Технологии

Водители могут узнать о наличии топлива и очередях на АЗС через онлайн-карты

Водители могут узнать о наличии топлива и очередях на АЗС через онлайн-карты

Стала доступна еще одна карта с актуальной информацией о топливе на АЗС

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Проверить, есть ли топливо на заправках и сколько времени придется ждать в очереди, теперь можно с помощью онлайн-карты. Ранее сервис был доступен только для водителей такси, но теперь им могут пользоваться все автомобилисты.

Пока ресурс работает в тестовом режиме в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшие недели разработчики планируют запустить его и в других городах.

Отражает ли онлайн-карта реальную ситуацию с наличием топлива на АЗС? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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